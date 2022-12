Banco de sangue de Itabuna precisa de doações com urgência; estoque baixo

O Banco de Sangue da Santa de Misericórdia de Itabuna está contando com a solidariedade e amor tanto de quem já é doador, mas já faz um tempo que não aparece para contribuir para salvar vidas, quanto daquela pessoa que nunca compareceu à unidade. Só você pode assegurar o atendimento a pacientes em estado grave, que necessitam de procedimento de alta complexidade.

O estoque de sangue está crítico, principalmente, para os tipos “O Negativo”, “A Negativo” e “B Negativo”. Existem pacientes necessitando de procedimentos cirúrgicos, mas não há plaquetas e plasmas suficientes. Existem também pacientes internados precisando dos três tipos de sangue.

O processo para tornar-se um doador de sangue é simples, rápido e seguro. O candidato deve apresentar documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, CNH), pesar acima de 50 quilos, ter idade entre 16 a 69 anos, e estar saudável. No caso dos menores de 18 anos é necessária autorização formal do representante legal.

O Banco de Sangue funciona no prédio anexo ao Hospital Calixto Midlej Filho, no bairro Pontalzinho. O atendimento na unidade ocorre de segunda a sexta-feira das 7 às 17h (o serviço não fecha para almoço), e aos sábados das 7 às 12h. O telefone para contato com a unidade é o (73) 3214-9126.