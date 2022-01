Banco de Sangue de Itabuna tem estoque zero de O- e O+

Com os estoques em situação crítica e zerado para a tipagem O- (doador universal) e O+, o Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) não está conseguindo atender os hospitais – e pacientes estão precisando desta tipagem. Mas a unidade está em estado de alerta devido ao baixo número de bolsas de sangue de diferentes tipos no estoque, a exemplo A-, B+, B- e AB-.

Os estoques vêm sofrendo grandes quedas e não estão conseguindo se manter dentro dos limites seguros desde o início da pandemia. Além disso, a cidade enfrenta esse período um surto gripal, com aumento das doenças respiratórias que afastam os doadores. Outro agravante é que aumentaram nos últimos dias as cirurgias, os procedimentos hospitalares e as demandas transfusionais nos hospitais da cidade.

Incapacidade de abastecer os hospitais

De acordo com o captador do Banco de Sangue, Rosildo Ribeiro, o baixo estoque ameaça cancelar cirurgias eletivas nos hospitais de Itabuna. “Cada vez mais pessoas precisam de doações, o que vem preocupando profissionais da saúde. Estamos fazendo um apelo para as pessoas virem fazer doação de sangue. Com apenas uma bolsa é possível salvar quatro vidas”, ressalta.

Diante da situação, não há a necessidade de agendamento para doação de sangue. Basta comparecer à sede, localizada no anexo do Hospital Calixto Midlej Filho, na rua Antônio Muniz, no bairro Pontalzinho. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, e não fecha para o almoço. Aos sábados, o atendimento é das 7 ao meio-dia. O telefone é (73) 3214-9126.

Quem pode doar

Pessoas entre 16 e 69 anos. Mas, atenção: se o candidato à doação de sangue tem entre 16 e 17 anos somente poderão doar se acompanhados dos responsáveis legais ou portando autorização formal. Maiores de 60 anos somente poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes e apresente comprovante.

Quem tem e está com boa saúde;

Quem pesa acima de 50 kg;

Quem dormiu bem na noite anterior à doação;

Mulheres, mesmo se menstruadas ou em uso de anticoncepcionais.



Quem não pode doar