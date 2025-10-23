Banco do Nordeste investirá R$ 360 milhões para reforçar transmissão e distribuição de energia renovável

Salvador (BA), 22 de outubro de 2025 – O Banco do Nordeste (BNB) terá, a partir do próximo ano, aproximadamente R$ 360 milhões para ofertar a projetos de transmissão e distribuição de energias geradas a partir de fontes renováveis. Os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do programa de Integração de Energias Renováveis dos Fundos de Investimentos Climáticos (CIF-REI), que somam US$ 67 milhões. O objetivo é ampliar a integração de fontes renováveis ao sistema elétrico da região Nordeste.

O anúncio foi realizado nesta quarta-feira, 22, durante o evento “O Nordeste é um Brasil”, promovido pelo Brazil Journal, em Salvador, com participação do BID e do Banco do Nordeste. Segundo o presidente do BNB, Wanger Alencar, a iniciativa visa fortalecer a confiabilidade do fornecimento de energia, promovendo um sistema elétrico mais eficiente e resiliente. “Queremos expandir a capacidade de transmissão e distribuição das redes elétricas na Região, que é grande geradora de energia limpa. Ao estimular o uso de tecnologias de modernização da rede, esperamos aumentar a flexibilidade do sistema elétrico brasileiro”, afirma.

Com recursos concessionais e de custo competitivo do BID e dos CIF, o BNB ampliará suas linhas de crédito com condições financeiras atrativas para investidores do setor elétrico. O programa apoiará o financiamento de tecnologias inovadoras, como baterias, hidrogênio verde, redes inteligentes e automação, essenciais para fortalecer a eficiência e a estabilidade da matriz energética.

Os financiamentos serão destinados a projetos de empresas privadas para aquisição de maquinário, equipamentos, sistemas e instalações associadas, com foco na modernização e digitalização da geração de energia renovável, além da automação e digitalização dos processos de transmissão, distribuição e armazenamento de energia.

Essa iniciativa está alinhada aos objetivos estratégicos do Brasil para o desenvolvimento sustentável do setor energético. Os principais beneficiários serão as empresas do setor elétrico, que terão acesso a mais financiamento, e a população em geral, que se beneficiará de um fornecimento de energia mais limpo, confiável e resiliente.

O programa foi desenvolvido com base no Plano de Investimentos do CIF-REI, liderado pelos Ministérios da Fazenda, Minas e Energia, e Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio técnico do BID e do Banco Mundial. A operação, batizada pelo BNB de Programa de Integração de Energias Renováveis do Nordeste (CIF-REI/NE), complementa o Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), aprovado em 2023 pelo BID, e reforça o papel do BNB como agente catalisador de investimentos sustentáveis na região.