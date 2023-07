Banco do Nordeste supera R＄ 500 milhões em investimentos na agricultura familiar na Bahia

Salvador (BA), 13 de julho de 2023 – O Banco do Nordeste (BNB) destinou mais de R$ 2,3 bilhões para agricultura familiar em sua área de atuação, no primeiro semestre de 2023. Somente na Bahia, foram R$ 570 milhões, crescimento de 3,6% comparado ao mesmo período do ano anterior.

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), foram R$ 101,6 milhões destinados a agricultores familiares vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) com operações de crédito superiores a R$ 20 mil. Outros R$ 468,3 milhões atenderam clientes do programa de microcrédito rural, produtivo e orientado do Banco do Nordeste, o Agroamigo.

A facilidade de acesso ao crédito foi um dos principais motivos que levaram a produtora Josefa Maria Santana a se tornar cliente do Banco do Nordeste em ambos os segmentos. Ela atua na atividade de bovinocultura de leite há mais de 15 anos, no município de Cícero Dantas, na região agreste da Bahia, e conta que os financiamentos com o BNB foram essenciais para o aumento da produtividade leiteira: a produção saiu de 100 para 180 litros por dia.

No mês de junho, a produtora contratou custeio agrícola para investir no cultivo do milho, uma das culturas tradicionais da região. “Graças ao Banco do Nordeste, eu cresci muito. Como cliente dos programas, os investimentos com o gado de leite ajudaram a melhorar minhas produções da melhor forma. Eu só tenho a falar bem sobre como fui atendida pela equipe do Banco”, comemora.

Para o superintendente estadual do BNB na Bahia, Pedro José de Lima Neto, O Banco do Nordeste tem como uma de suas prioridades a atuação voltada para o crédito sustentável, com recursos da fonte FNE, com objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais, principalmente por meio do atendimento preferencial aos agricultores familiares, mini e pequenos produtores rurais. Com o advento do Novo Plano Safra 2023/2024, esperamos dobrar o volume de aplicações na Agricultura Familiar para o segundo semestre.

AGRICULTURA FAMILIAR

O Pronaf e Agroamigo oferecem crédito para os agricultores familiares da área de atuação do Banco do Nordeste com taxas a partir de 0,5% ao ano e prazos de financiamentos em até 10 anos. Com recursos do FNE, é possível financiar desde a aquisição de animais até equipamentos necessários para garantir a qualidade das produções.

Para mais informações sobre condições de financiamento, o produtor deve contatar a agência do BNB mais próxima ou ligar para 0800 728 3030.