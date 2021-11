Banco do Povo completa 20 anos e ganha sessão na Câmara de Itabuna

O Plenário da Câmara será palco de uma sessão especial às 10 horas da manhã desta terça-feira (30), para comemorar os 20 anos da Instituição Comunitária de Crédito Itabuna Solidária, o “Banco do Povo”. Autor do pedido para a sessão, o vereador Israel Cardoso/Agir (foto) destaca a importância do serviço que garante o tão sonhado crédito aos empreendedores do município e de cidades vizinhas.

Para destacar o caminho de sucesso da instituição, foram convidados o presidente Antônio Carlos Saadi; o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Ricardo Xavier; os presidentes da Associação Comercial de Itabuna (ACI) e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), respectivamente Mauro Ribeiro e Carlos Leahy.

O Banco do Povo começou as atividades no ano de 2001 em Itabuna, com o objetivo de “conceder crédito de forma desburocratizada a empreendedores de pequeno porte”. Dois anos após a fundação, foi reconhecido pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Há 13 anos, além de Itabuna, oferece crédito também a empreendedores de Buerarema, Itapé, Itajuípe, Ibicaraí, Coaraci, Floresta Azul, além do distrito de Salobrinho, em Ilhéus. (Fonte: Ascom/Câmara de Itabuna)