Banda Estakazero comanda live junina nesta quinta-feira

Quem pensa que os festejos juninos acabam no dia 29 de junho, com a celebração do São Pedro, está muito enganado. Em 2021, a festa ganhou uma emenda e segue até quinta-feira (1º), véspera do feriado da Independência da Bahia. O arrasta pé será por conta da banda Estakazero, durante a live de São João – Movimente-se de Casa, promovida pela Rede UniFTC.

Vivendo o segundo ano consecutivo sem as festas juninas, por conta da pandemia da Covid-19, as lives se tornaram um instrumento poderoso para manter as pessoas seguras em casa e, ainda assim, conseguirem curtir ao som do xote e do baião. Pensando nisso, a UniFTC quer presentear todos os forrozeiros de plantão com a festa virtual que pode ser acompanhada, ao vivo, através do YouTube. Para participar basta acessar o https://bit.ly/liveestakazerouniftc.

“Todos nós aguardávamos a volta do São João ainda este ano, esperávamos um São João especial em 2021, mas ainda não dá para reunir todo mundo e tivemos que ficar mais um ano sem o palco, sem o público, sem o São João. A gente está guardando nossa expectativa para 2022, para voltar com tudo que faz dessa festa uma festa grandiosa, que mobiliza todo um estado, com mais de 300 cidades fazendo o evento ao mesmo tempo”, comentou o vocalista da banda Estakazero, Léo Macêdo.

O cantor adianta que os forrozeiros podem se preparar para um show repleto de movimento e romantismo, como manda a tradição. De acordo com Léo, estarão no repertório músicas famosas como ‘Encosta N’eu’ e ‘Lua Minha’, que há mais de 20 anos fazem parte dos shows não só na Bahia, mas em diversos outros lugares do Brasil.