Bandido morre baleado durante operação policial

Fuzil, metralhadora e espingarda foram apreendidos, na madrugada desta terça-feira (27), com grupo suspeito de ataques contra bancos. Flagrante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias) ocorreu, após denúncia anônima.

A informação levou as guarnições até a zona rural do município de São Sebastião do Passé. Na Fazenda Barbado, no KM 2, cerca de 10 homens foram avistados. Durante aproximação houve confronto e um dos criminosos acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O restante do bando fugiu.

No local, os militares encontraram um fuzil calibre 7,62, uma metralhadora calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, carregadores, munições, um rádio transmissor e uma porção de maconha.

Equipes da Polícia Militar continuam realizando buscas na região, incluindo as unidades de saúde, à procura de outros assaltantes feridos.