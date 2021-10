Bandidos arrombam posto de saúde no feriado; atendimento está suspenso

Por meio do Departamento de Atenção Primária, a Secretaria Municipal de Saúde fez Boletim de Ocorrência na manhã desta quarta-feira (13), na 6ª Coordenadoria da Polícia Civil de Itabuna, para comunicar o arrombamento da Unidade de Saúde da Família Alberto Teixeira Barreto, no bairro Califórnia. A USF foi arrombada e furtada por volta das 22 horas de terça-feira (12).

Foram furtados um monitor com CPU e teclado da Sala de Vacina, um frigobar, um forno micro-ondas, botijão de gás, cafeteira da cozinha, um monitor com CPU, mouse e teclado da Sala de Enfermagem, um monitor com CPU, impressora e mouse provenientes da USF Corbiniano Freire, que se encontra na USF Alberto Teixeira Barreto. Além disso, caixas de gases, vasos de água, dentre outros objetos. Servidores informam que essa não é a primeira vez que ocorrem furtos no local.

Durante o dia de hoje, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) faz a perícia da USF. Em decorrência do arrombamento e das providências, a unidade não funcionará nesta manhã. E, tão logo seja concluída a perícia, um novo comunicado do retorno às atividades será emitido pela Secretaria Municipal de Saúde diante da necessidade de atendimento à população.