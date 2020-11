Bandidos impõem “Black Friday” de terror em joalheria

Enquanto esperavam clientes para comprar com preços promocionais, funcionários de uma joalheria e relojoaria na rua Adolfo Maron, no centro de Itabuna, receberam a ingrata visita de ladrões, na tarde desta sexta-feira (27). Como mostram as câmeras de segurança, um deles entrou na loja passando-se por freguês e falando ao celular. Em seguida, o comparsa também adentrou o local, abaixou totalmente a porta e assim tornou todos reféns.

Para impor as “regras” no espaço, um terceiro bandido determinou por telefone como os comerciários deveriam comportar-se no local. “Fique calma, passe tudo, não faça nada. Isso é um assalto!”, ordenou. Enquanto isso, a dupla fazia a devassa em prateleiras, levando uma série de relógios e semijoias. Agiram durante cerca de 20 minutos.

A ação foi interrompida quando uma pessoa que passava pela frente do local achou estranho a loja fechada em pleno horário comercial e, ainda mais, num dia de Black Friday – quando se espera o pleno movimento de clientes em busca de ofertas. O homem suspendeu parte da porta, viu que tinha pessoas dentro, fechou e colocou uma barra, para impedir uma fuga.

Mas os ladrões perceberam o movimento, pegaram o sobrinho do dono da loja como refém e logo saíram correndo. Até a publicação desta matéria, eles não tinham sido localizados pela Polícia Militar. O valor correspondente às mercadorias subtraídas ainda não foi calculado.