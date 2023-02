Bandidos morrem em operações policiais na Bahia

A ampliação das ações de inteligência contra traficantes de drogas, determinada pela Secretaria da Segurança Pública e desempenhada pelas polícias Civil e Militar culminou, nesta semana, na localização de quatro líderes de organizações criminosas.

Um acabou preso e os outros três resistiram às tentativas de prisão, entraram em confrontos e não resistiram aos ferimentos.

No Litoral Norte da Bahia, localidade de Guarajuba, na quinta-feira, um criminoso com passagem pelo sistema prisional e atuação em área nobre de Salvador, foi encontrado e preso. Ele possui envolvimento com tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídios, corrupção de menores, roubos, entre outros delitos.

Ainda na quinta-feira, uma liderança de uma organização criminosa com atuação no bairro da Liberade foi encontrada pela PM e PC. O indivíduo acostumado a ostentar fotos com armas nas redes sociais, gerenciava um laboratório de refino de cocaína e produção de crack.

Uma equipe da COE foi atacada durante a tentativa de prisão. O criminoso acabou ferido e não resistiu, após prestação de socorro.

Alagoas

Na sexta-feira, um traficante que exercia liderança em uma organização criminosa com atuação no Nordeste de Amaralina foi localizado em Alagoas. Em ação integrada com a polícia alagoana, o traficante foi encontrado e acabou neutralizado, após atirar contra as forças de segurança.

Além do comércio de drogas, roubos a bancos, tráfico de armas e corrupção de menores, o criminoso participou de um triplo homicídio, contra seguranças de um evento da banda Harmonia do Samba, em 2017.

Candeias

Fechando a lista, um traficante que determinava homicídios na região de Candeias, foi encontrado, na sexta-feira, no Planeta dos Macacos, bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Equipes da PM e PC, após levantamentos, chegaram ao esconderijo utilizado pelo criminoso. Conhecido pela agressividade contra rivais, o indivíduo tentou agir da mesma forma contra os policiais e acabou atingido no confronto. Ele chegou a ser socorrido para o hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

“Não vamos permitir, na Bahia, empoderamento de traficante, homicida, assaltante, ou qualquer outro tipo de criminoso. Quem cometer crimes, tiver mandado de prisão, descumprir liberdade condicional, ou qualquer outro tipo de medida judicial, será encontrado”, enfatizou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.

Ele acrescentou também que as equipes estão prontas para atuar com repressão qualificada. “Agiremos sempre dentro da legalidade e buscando efetuar a prisão. Porém, qualquer um que ataque os nossos policiais, receberá tratamento rígido”, completou Werner.