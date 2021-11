Bandidos tombam mortos depois de sequestro em Itabuna

O sequestro de duas mulheres na tarde deste sábado, 6, em Itabuna, teve o fim sangrento: as vítimas voltaram para casa, mas os bandidos morreram baleados pela polícia, em Ilhéus, cidade vizinha.

Valéria Teixeira e Dayse Modesto Campelo, saíam de casa, no bairro Zildolâdia, quando dois homens apareceram de repente. Eles surpreenderam as vítimas no momento em que elas entravam no carro, uma caminhonete Ford Ranger, placa Mercosul RDC-3B00.

A dupla assumiu a direção do veículo e levou as vítimas no banco de trás, sob a mira de um revólver. Enquanto isso, a polícia foi imediatamente acionada pelos vizinhos de Valéria, filha do empresário rural Valtério Teixeira (falecido), que foi um dos maiores produtores de cacau do Brasil. PM e a Polícia Rodoviária se uniram numa operação de busca, que teve um final feliz para as vítimas.

Os bandidos foram localizados no bairro da Conquista,em Ilhéus, onde tombaram mortos em confronto com a Cipe Cacaueira. Ali mesmo, antes do tiroteio, as mulheres foram libertadas.