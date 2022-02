Barcelona de Ilhéus atropela o Bahia na Fonte Nova

Por essa decepção em casa a torcida do Bahia não esperava. Em plena Fonte Nova, o tricolor levou 1 a 0 do Barcelona de Ilhéus, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O jogo foi disputado na noite desta quarta-feira, 9.

A vitória, história para o Barcelona, levou o time ilheense para a parte de cima da tabela, na zona de classificação, com 10 pontos, em 3ª lugar. Já o Bahia caiu para o 5º lugar, fora do Z-4.

O gol do Barcelona foi marcado no primeiro tempo pelo lateral Arnold, que acertou uma bomba de fora da área. Bem armado em sua defesa, o time ilheense conseguiu segurar o resultado e sair de Salvador com a terceira vitória seguida no Baianão.