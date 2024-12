Barcelona de Ilhéus e DATEN no Natal do Bem da TV Santa Cruz

Na última sexta-feira 13/12, o Barcelona de Ilhéus, em parceria com a DATEN, participou do emocionante Natal do Bem, uma iniciativa da TV Santa Cruz que leva alegria e esperança para as crianças mais vulneráveis da região.

Representando o Barcelona de Ilhéus, a Diretora de Marketing, Fabíola Gil, esteve nos estúdios da TV Santa Cruz, representando o presidente do clube, Weliton Nascimento. A DATEN, patrocinadora oficial do Barcelona, também marcou presença, reafirmando seu compromisso com o esporte e as causas sociais. Juntos, realizaram a doação de mais de 200 bolas de futebol — um gesto que transcende o material, simbolizando sonhos, oportunidades e a crença no esporte como uma poderosa ferramenta de transformação social.

O presidente do Barcelona de Ilhéus, Weliton Nascimento, destacou a importância de ações como essa:

“Ajudar e transformar vidas sempre será nossa principal missão. Investir nos mais vulneráveis é o segredo para construir um futuro mais próspero.”

Silvio Comim, diretor da DATEN, reforçou o compromisso da empresa com o futebol local e com iniciativas solidárias:

“A DATEN investe no futebol da nossa cidade e em ações sociais porque acreditamos que essa é a missão de todos que pensam no melhor para a nossa comunidade.”

Com o propósito de inspirar sonhos, salvar vidas e construir futuros melhores, o Barcelona de Ilhéus e a DATEN agradecem à TV Santa Cruz pela oportunidade de fazer parte dessa iniciativa tão especial. O futebol segue como um motor de esperança e transformação, unindo todos na construção de dias melhores.