Barcelona de Ilhéus e Itabuna jogaram pelo Baianão; saiba como foi

Pela sexta rodada do Campeonato Baiano, na noite desta quarta-feira, o Itabuna empatou em 0 a 0 com o Atlético, em Alagoinhas, e o Barcelona, de virada, perdeu de 2 a 1 para o Bahia, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

Apesar do empate, o Itabuna permanece na zona de classificação. Com 11 pontos, o time é vice-líder, posição que deve ser garantida na próxima terça-feira, 7, dia em que pega o lanterna Doce Mel.

Ao contrário do Itabuna, o Barcelona não ficou em situação confortável depois da derrota para o Bahia. Ao permanecer com oito pontos, o time ilheense saiu do G-4. Continua com chances de classificação, porém tem que vencer pelos menos dois dos três jogos que ainda tem pela frente.

A Jacuipense será seu próximo adversário, em jogo programado para quarta-feira, 8, na casa do adversário. Ainda sobre o jogo com o Bahia, vale destacar a festa torcida nas arquibancadas, que recebeu três mil pagantes.