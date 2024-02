Barcelona de Ilhéus é o novo líder do Campeonato Baiano

Com um gol de Reginaldo no começo do segundo tempo, o Barcelona ganhou do Bahia de Feira na noite desta quarta-feira, em Ilhéus. O jogo, decisivo para as duas equipes, foi válido pela penúltima rodada do Campeonato Baiano.

O resultado deixou o time ilheense praticamente com vaga garantida nas semifinais da competição, com 16 pontos e na liderança temporária na tabela de classificação. Está na frente de Juazeirense, Bahia e Vitória, times que completam o G4.

O Bahia de Feira, por sua vez, ficou praticamente sem chances de se manter na Série A. Depende de um milagre para não ser rebaixado, o que pode acontecer com uma rodada de antecedência. Basta o Itabuna vencer ou empatar com o Jequié nesta quinta-feira.