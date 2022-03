Barcelona de Ilhéus empata e vai decidir vaga na quarta

Pela semifinal do Campeonato Baiano, o Barcelona de Ilhéus empatou em 0 a 0 com a Jacuípense, na tarde deste domingo, 27. Na próxima quarta-feira, as duas equipes voltam a se encontrar para decidir uma vaga na final da competição.

A outra vaga está sendo disputada entre Atlético e Bahia de Feira, que jogaram no sábado, 26. O time de Alagoinhas venceu por 1 a 0 e, portanto, entra com vantagem na decisão de quarta-feira.

O jogo do Barcelona foi em Vitória da Conquista já que o estádio Mário Pessoa está fechado para reforma. O time ilheense jogou melhor do que a Jacuipense e mereceu a vitória. Teve, inclusive, um gol anulado.