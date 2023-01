Barcelona de Ilhéus empata na estreia do Baianão

A estreia do Barcelona no Campeonato Baiano deste ano foi nesta quarta-feira à noite em Vitória da Conquista, seu mando de campo. O time ilheense enfrentou o Atlético de Alagoinhas, com quem empatou em 1 a 1.

Com um gol de Bernardo, no primeiro tempo, o Barcelona abriu o placar, mas não conseguiu segurar o resultado. No segundo tempo, o zagueiro Renan marcou contra ao tentar tirar uma bola de cabeça.

Ainda hoje, o Bahia derrotou a Juazeirense por 3 a 1, em Pituaçu. Nesta quinta-feira, encerrando a primeira rodada, Bahia de Feira x Vitória, Doce Mel x Jacuipense.