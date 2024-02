Barcelona de Ilhéus empurra o Itabuna para o rebaixamento

Pela sétima rodada o Campeonato Baiano, Barcelona e Itabuna se enfrentaram na noite de ontem, 14, no estádio Mário Pessoa. Foi o chamado Clássico Cacau, vencido pelo time de Ilhéus por 1 a 0. Ramires, aos 26 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo.

O resultado deixou o Barcelona com 13 pontos, em segundo lugar, praticamente classificado para a próxima fase do campeonato. Já o Itabuna caiu do oitavo para nono lugar. Está, portanto, na zona do rebaixamento.

Só restam mais dois jogos para o Dragão do Sul nesta etapa inicial do Baiano. Os adversários são Jequié e Vitória, que estão performando bem no campeonato. Desses seis pontos a disputar, o Itabuna não pode perder um sequer. Além disso, tem que secar os concorrentes, Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.

O jogo Itabuna x Barcelona foi transmitido pela TVE. A seguir, os melhores momentos editados pela emissora.