Barcelona de Ilhéus recebe o Bahia hoje; Itabuna também joga na rodada

A abertura da sexta rodada do Campeonato Baiano, hoje, certamente vai mexer com as emoções dos desportistas do Sul da Bahia. Vão estar em campo, com adversários diferentes, Itabuna e Barcelona de Ilhéus.

Vice-líder do campeonato, o Itabuna pega o Atlético, no estádio Carneirão, às 19h15min, em Alagoinhas. Com 10 pontos, o Dragão do Sul pode chegar a 13 e reassumir o primeiro lugar na tabela de classificação.

Para isso, precisa vencer o Atlético e torcer por um tropeço do Bahia diante do Barcelona, que jogam às 21h30min, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus .No momento, o tricolor baiano é o primeiro colocado com 12 pontos.