Com um gol de Kanela, no segundo tempo, o Barcelona de Ilhéus conquistou sua primeira vitória nesta primeira fase do Campeonato Baiano. O jogo, que terminou com o placar de 1 a 0, foi com a Juazeirense, na noite deste sábado, 14, na casa do adversário.

Com a vitória, o time ilheense passou a somar quatro pontos e segue invicto na competição. Seu próximo compromisso será sábado que vem contra o Itabuna. É o que Clássico do Cacau, que pode ser realizado no estádio Mario Pessoa.