Barcelona tem jogo decisivo hoje em Ilhéus

O estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, será palco nesta quarta-feira, 21, de um jogo decisivo para o Barcelona pela oitava rodada do Campeonato Baiano. O time local entra em campo para enfrentar o Bahia de Feira, às 19h30, com transmissão ao vivo pela TVE.

Com 13 pontos ganhos, quatro vitórias e saldo de dois gols, o Barça ocupa a quarta posição do Z4. É o último, portanto, da zona de classificação para as semifinais do Baiano. Trata-se de uma posição confortável em relação à luta pelo título inédito de campão estadual.

Uma vitória hoje deixa o time ilheense com 16 pontos e matematicamente com vaga garantida na próxima fase do campeonato. Além disso, o deixa em primeiro lugar na tabela de classificação, a apenas uma rodada do fim desta primeira fase da competição.

O Bahia de Feira, pelo contrário, ocupa a lanterna com apenas cinco pontos e será rebaixado se perder. Assim, o jogo é decisivo para os dois times, o que cresce a expectativa do Mário Pessoa com lotação máxima de três mil pessoas, mais ou menos.