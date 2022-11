Barco remove vegetação sob ponte; força-tarefa em Itabuna

Mais um equipamento foi agregado à força-tarefa deflagrada pela Prefeitura de Itabuna para a remoção de vegetação sob a Ponte Miguel Calmon e limpeza do Rio Cachoeira na área central da cidade. Um barco com motor de popa está sendo utilizado neste segundo dia de trabalho de homens e escavadeira hidráulica da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB).

O diretor de Obras da Superintendência de Serviços Públicos, Franklin Pereira dos Santos, explica que o objetivo é remover toda vegetação retida sob as pontes e passarela no trecho do rio que fica no centro da cidade, em especial na Ponte Miguel Calmon. O trabalho foi iniciado na segunda-feira.

A vegetação foi conduzida pelas fortes chuvas dos últimos dias em Itabuna e região, além de aguapés e baronesas que se reproduzem em períodos de estiagem pela poluição do principal corpo d’água da cidade por esgotos sanitários in natura. Em decorrência desse fato, a Emasa desenvolve projeto para captação a seco dos esgotos.

“Nosso trabalho é preventivo. No primeiro dia utilizamos uma escavadeira hidráulica para empurrar a vegetação para baixo da superfície da água para que a forte correnteza se encarregasse da desobstrução das pilastras. Como o nível do Cachoeira estabilizou no nível mais baixo, recorremos ao barco”, comentou o superintendente Sousa Lino.