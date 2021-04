Bares e restaurantes ganham mais tempo de funcionamento em Itabuna

Um acordo fechado na manhã desta quinta-feira, dia 29, vai permitir que bares e restaurantes funcionem até as 22 horas durante toda a semana, inclusive com a venda de bebidas alcoólicas e sonorização ao vivo, desde que som ambiente. Além disso, as salas de cinema do Shopping Jequitibá poderão abrir cumprindo os protocolos para evitar a disseminação do novo coronavírus.

A negociação foi liderada pelos secretários Ricardo Xavier, da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Josué Brandão Junior, de Governo, e Almir Melo Jr, de Infraestrutura e Urbanismo, encarregados de receber a comissão de representantes do segmento econômico pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). Os empresários fizeram protesto saindo do Jardim do Ó até o Centro Administrativo Firmino Alves.

O secretário Ricardo Xavier disse que a Prefeitura vai fiscalizar para observar se as regras protocolares e o acordo estabelecido estão sendo cumpridos pelos bares e restaurantes. “A posição da Administração municipal tem sido de diálogo permanente com todos os setores econômicos que sofrem alguma consequência das medidas restritivas de circulação noturna e de venda de bebidas alcoólicas. “Na medida que houver diminuição da disseminação do vírus e vacinar a população as coisas voltarão à normalidade”, expressou.

O titular da Secretaria da Indústria, Comércio, Emprego e Renda afirma que atualmente cerca de cinco mil pessoas dependem do funcionamento dos bares e restaurantes direta e indiretamente, envolvendo desde pessoal de cozinha e de salão, garçons e músicos. “Desejamos que a atividade empresarial e econômica se mantenha por sua importância”, ressaltou

Para Xavier, a cooperação e a conscientização também são fundamentais. “Portanto, é necessária a colaboração de todos na adoção de medidas de prevenção para o aquecimento econômico e manutenção dos empregos e sobrevivência. Por isso, fazemos um apelo para que também os consumidores cumpram as determinações sanitárias”, acrescentou.

Os empresários ouviram ainda um apelo para todos façam distanciamento social, mantenha medidas de higiene na lavagem das mãos, usem álcool gel 70% e máscaras. “Essas orientações são das autoridades sanitárias para que a propagação do novo coronavírus seja contida”, afirmou o secretário de Governo, Josué Brandão Junior, durante o encontro que teve a participação de vereadores e do presidente da Câmara Municipal, Erasmo Ávila.