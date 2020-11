Barragem do Rio Colônia garante abastecimento humano e reduz o risco de enchentes em Itabuna

A Barragem do Rio Colônia, localizada no município de Itapé, além de garantir abastecimento de água para Itabuna, contribui para controlar, parcialmente, as enchentes do Rio Cachoeira que inundam a cidade. A construção do empreendimento é de uma importância significativa para região, como na perenização dos rios Colônia e Cachoeira a jusante do barramento, cujo impacto positivo recai na permanente garantia de oferta de água à captação do sistema de abastecimento de água de Itapé.

O empreendimento também contribui na diluição de efluentes de esgotos urbanos de Itabuna, Itapé e outras localidades ribeirinhas da jusante, minimizando principalmente os efeitos da eutrofização, que é o crescimento excessivo de plantas aquáticas, no trecho do Rio Cachoeira, que passa dentro da cidade de Itabuna. A construção da barragem garantiu uma vazão ecológica que chega a zero nas estiagens, o que prejudicava sobremaneira o meio ambiente aquático-fluvial dos rios Colônia e Cachoeira.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), foi a responsável pela construção e a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB) é a atual gestora. A barragem ocupa uma área de 1.621 hectares, com 19 metros de altura e com capacidade para armazenar 62 milhões de metros cúbicos de água, permitindo a vazão de 1.259 litros por segundo. O empreendimento garante o abastecimento de água para cerca de 300 mil pessoas da região sul da Bahia, além de reduzir o risco de enchentes.