Batalha de Looks e desfiles encerram Circuito de Moda no Shopping Jequitibá

O Shopping Jequitibá se prepara para os dois últimos dias do seu Circuito de Moda, que será encerrado em alto estilo. No dia 08 de outubro (terça-feira), a programação começa às 18h com um desfile infantil das lojas Trend, Bibi, e Laço de Fita, ao som de DJ, além da distribuição de algodão doce para o público infantil, tornando o evento ainda mais especial para as crianças.

Em seguida, às 19h30, será realizada a final da Batalha de Looks versão online, com a torcida dos participantes e a presença de um júri técnico. Juntos, eles decidirão o grande vencedor dessa disputa de estilo e criatividade, ao vivo, no piso superior do shopping.

No dia 10 (quinta-feira), o Circuito de Moda terá um desfile adulto, que contará com a participação das lojas Arezzo, Colcci, Seven, Jorge Bischof, Carmen Steffens, Vinttage e Melissa. O evento terá ainda uma atração especial, para abrilhantar a noite e fechar com chave de ouro a jornada de moda e tendências no Shopping Jequitibá.