Batalha de Looks marca lançamento da coleção primavera-verão no Shopping Jequitibá

O Shopping Jequitibá está realizando a Batalha de Looks, que marca o lançamento e busca aquecer as vendas da coleção primavera- verão 2020/2021. O evento reúne influenciadores digitais da região e será encerrado com um Desfile de Moda comentado pelos participantes.

Em função da pandemia, a Batalha de Looks será transmitida ao vivo na página do Facebook do Shopping e pelo youtube da Rede Portal , às 19:30, nos dias 24 (semifinal), e 29 de setembro (final ) e 1º. de outubro ( Desfile de Moda).

As inscrições para a Batalha de Looks foram feitas pelas redes sociais do Shopping e o critério para as escolhas foi: produzir conteúdo de moda e o número de seguidores nas respectivas páginas.

Participam da versão 2020: Taís Medeiros, Felipe Santos, Jeandra Macedo, Neto Lima, Mariana Alcântara, Ana Vanessa, Danielle Bandeira, Dani Fagundes, Ângela Caroline e Karina Moreira.

Os jurados da terceira edição da Batalha dos Looks são Betânia Macedo, símbolo de beleza e elegância na região; Raul Estrela, estilista de moda em Itajuípe; Filipe Santos, consultor de moda; e Lara Santana vencedora da batalha de 2019.

“A expectativa do evento é atingir todo o Sul da Bahia, pela transmissão online já que a internet acaba aproximando e atingindo mais clientes que além do interesse pela moda, recebem informações e referências do Shopping Jequitibá”, destaca Julianna Andrade coordenadora de Marketing e uma das coordenadoras da Batalha de Looks.