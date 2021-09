Batida entre caminhão e táxi mata idosa na BR-101

Uma mulher de 70 anos foi a vítima fatal de um acidente por volta das 20h30min de ontem (1º) no Km 597 da BR-101, entre Itabuna e Itajuípe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Lolita Souza da Silva estava em um táxi (RDG6D15 FIAT/ARGO TREKKING 1.3), que bateu no fundo de um caminhão semirreboque (EFV 8C39 VW/19.320 CLC TT).

Outras três pessoas que estavam no veículo pequeno tiveram ferimentos leves. São elas: o condutor de iniciais J. R. F, de 67 anos, mais os passageiros Edinai de Oliveira Ribeiro, de 61. Já o condutor do caminhão, de 39 anos, não se feriu, e o passageiro E. O. R. L, de 32, sofreu ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro aos envolvidos na ocorrência, cujas causas ainda estão sendo investigadas.