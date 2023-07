Batida entre dois carros deixa quatro mortos

Nas primeiras horas da manhã deste domingo, 9, um choque entre dois veículos deixou o saldo de quatro mortos e dois feriados no oeste da Bahia. O acidente envolveu um Jeep Compass e um VW Gol, na BR-242, entre os municípios de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães.

As vítimas fatais do acidente estavam no Gol, que ficou completamente destruído. Os corpos foram resgatados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Duas pessoas (um delas viajava sozinha no Jeep) escaparam com vida. Uma delas, porém, está hospitalizada em estado grave.

O socorro à vítima que sobreviveu prestado por uma equipe do SAMU. A pista, na altura do quilômetro 30, foi interditada parcialmente pela Polícia Rodoviária Federal, que ainda não tem informações sobre o motivo do acidente.