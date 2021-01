Batida entre lanchas mata adolescente; mais 3 feridos

Seguem internados no Hospital de Base de Itabuna três feridos após a batida entre duas lanchas no início da manhã de ontem (17), próximo a Canavieiras. O acidente provocou a morte de um adolescente de 12 anos. Com o impacto da colisão, uma das embarcações foi parar na região do mangue.

Segundo a Capitania dos Portos da Bahia, uma das embarcações é registrada lá e a outra não. As causas do acidente, bem como as responsabilidades serão alvo de investigação.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado para necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Valença.