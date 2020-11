Batidas e queda de árvore registradas no mesmo dia

A colisão frontal entre dois veículos na BA-262, em Santa Cruz da Vitória, provocou a morte de Roberto da Silva Nascimento Batista, de 39 anos, na noite de domingo (22). Morador de Floresta Azul, ele foi imediatamente a óbito com o impacto da batida e o corpo foi encaminhado para necropsia no DPT (Departamento de Polícia Técnica) de Itabuna. Já os três ocupantes do outro automóvel, que tiveram ferimentos leves, foram levados para um hospital de Itororó.

No mesmo dia, pela manhã, um motociclista foi atingido com a queda de uma árvore na BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca. Ele não se feriu e as consequências do incidente foram sentidas apenas no trânsito, porque parte da pista ficou interditada durante uma hora, até que a árvore fosse retirada pelo Corpo de Bombeiros.

Bêbado na parede do Samu

Ainda na manhã de ontem, outro acidente foi registrado no extremo-sul, em Porto Seguro, num momento de chuva. Um motorista perdeu o controle da direção, bateu no meio fio e capotou. O carro derrubou um poste onde havia um radar, depois na cerca de uma cabana de praia.

Também naquela região, um condutor fugia de blitz no distrito de Itabatã, em Mucuri, e envolveu-se num acidente. Ele perdeu o controle da direção, bateu num carro na BR-101, seguiu em alta velocidade até bater na parede do Samu. O impacto fez arrancar o teto do automóvel e ele ficou levemente ferido. Acabou sendo socorrido no local e logo depois levado para a sede da Polícia Rodoviária Federal, onde o teste do bafômetro (etilômetro) confirmou que estava embriagado.