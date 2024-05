BATISTAS BAIANOS PROMOVEM CAMPANHA SOS RIO GRANDE DO SUL

Membros da Igreja Batista Teosópolis e demais filiadas à Convenção Batista Baiana, estão em campanha para ajudar famílias desabrigadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

A campanha SOS Rio Grande do Sul, é desenvolvida pelo Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, em parceria com a Junta de Missões Nacionais e a Convenção Batista Baiana

O objetivo é arrecadar recursos para aquisição de gêneros de primeira necessidade como água, kits de higiene pessoal, cobertores, materiais de limpeza, cestas básicas, fraldas descartáveis e colchões.

A Teosópolis também estará recebendo em sua secretaria, no bairro da Conceição, em Itabuna, donativos de vestuário proteção contra o frio, a exemplo de roupas, agasalhos e cobertores que serão enviados ao Rio Grande do Sul.

O ministro da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis, Gilson Pinheiro disse que os recursos serão encaminhados à Convenção Gaúcha para facilitar a logística de atendimento às famílias.

Qualquer pessoa poderá ajudar. Foram disponibilizadas contas para receber as doações.

Gilson Pinheiro lembra o trabalho desenvolvido pelos irmãos Batistas na enchente de 2021, que atingiu Itabuna e o Sul da Bahia.

Naquele ano, foram preparadas e servidas pelos Batistas, 18 mil refeições, além de doados colchões, cestas básicas, geladeiras, fogões, tanquinhos, ventiladores e roupas.

O pastor titular da Igreja Batista Teosópolis Geraldo Meireles, pede que as pessoas invistam tempo em orações pelos irmãos gaúchos.

As doações poderão ser feitas pelas abaixo em nome da Junta de Missões Nacionais da CBB:

• PIX CNPJ: 33.574.617/0001-70

• Banco do Brasil – Ag. 3010-4 C/C 120275-8

• Itaú – Ag. 0281 C/C 66341-9

• Caixa Econômica Federal – Ag. 4263-3 C/C 0096-1 Op. 003

• Santander – Ag. 4362 C/C 13000289-2

• Bradesco – Ag. 0226-7 C/C 87500-7

Adicione R$ 0,01 (1 centavo) no valor da doação, para identificação do depósito para o SOS Rio Grande do Sul.

Exemplo: R$ 50,01.

#CBB #MissõesNacionais2024 #SOS #RioGrandedoSul