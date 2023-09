Batons com ácido hialurônico e ácido poliglutâmico na fórmula são novas apostas de Make B., marca de dermomake do Boticário

Em três diferentes acabamentos e 15 opções de cores, as novidades contam com ativos de tratamento que garantem hidratação profunda

MAKE_B_BATONS(5).jpg

Make B., marca do Boticário conhecida pelo seu portfólio de dermomake – maquiagem que trata –, acaba de lançar batons líquidos que acompanham as mulheres multifacetadas em todas as suas versões. Os itens unem tecnologia e inovação com ativos potentes de tratamento, como o Ácido Hialurônico, já presente em batons da marca, e o Ácido Poliglutâmico, novo “queridinho” do mundo da beleza, que passa a agregar à fórmula garantindo preenchimento e lábios mais saudáveis. Juntos, eles resultam em um filme protetor que garante até 24h de hidratação e proporcionam mais volume​.

As novidades chegam em três diferentes texturas – mate, gloss e diamond – e 15 opções de cores. Com fácil aplicação e acabamento confortável​ nos lábios, a opção Mate é extremamente confortável, garantindo até 10h de duração sem craquelar ao longo do dia e sem perder sua altíssima cobertura e cor intensa. Já a versão Gloss apresenta acabamento espelhado não pegajoso, que permite construção de camadas​ sem perder o efeito natural. A textura Diamond promove um efeito ultra shine, com acabamento brilhante, sendo um item que pode ser usado também como sombra e iluminador.

Os novos batons líquidos Make B. chegam para integrar o forte portfólio de dermomake da marca, que conta com produtos ricos em ativos poderosos para cuidar e maquiar a pele. Os lançamentos, todos veganos e livres de parabenos, apresentam o que há de mais relevante e inovador no mercado de beleza: tecnologia, tratamento e a maquiagem como forma de auto-expressão, com objetivo de empoderar e incentivar que as pessoas expressem sua personalidade nos diferentes momentos do dia.

MAKE_B_BATONS(3).jpg

Os lançamentos já estão disponíveis em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.