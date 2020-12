Bazar busca apoio para Associação de Autistas em Itabuna

A AMA (Associação de Pais e Amigos do Autista de Itabuna) promove neste sábado (12), das 15 às 18 horas, um bazar solidário virtual, com uma variedade de itens de artesanato, roupas, itens de perfumaria e muito mais.

Ao mesmo tempo em que mostra produtos já à venda, também receberá encomendas de acordo com os pedidos que ali surgirem. A renda do evento será revertida para seguir na caminhada pela conclusão da sede. Os organizadores e parceiros garantem que a entrega dos itens ali negociados é gratuita e rápida!

Reconhecida como entidade de utilidade pública municipal em junho deste ano, ela auxilia pessoas com autismo, assim como os familiares deles. Neste tempo de pandemia, por exemplo, oferece atendimento psicológico e outros serviços on-line, graças à atuação de voluntários.

Quem quiser participar do bazar, unindo a oportunidade de adquirir bons produtos a um ato de solidariedade, pode entrar em contato pelo WhatsApp, através do link https://chat.whatsapp.com/JjN5DsGRuPZLEEyztTKgzh. Basta interagir e terá uma tarde de sábado para curtir bons produtos e viabilizar as compras com descontos irresistíveis, hein?