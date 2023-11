Beauty Week de Quem Disse, Berenice? tem descontos de até 50%

Quem Disse, Berenice? dá início à Beauty Week, semana mais esperada do ano. É o momento onde as ofertas esquentam o mercado de compras, com descontos imperdíveis de até 50%. A semana promocional da marca é a oportunidade aguardada pelas consumidoras que desejam renovar os queridinhos, antecipar a compra de presentes ou experimentar os lançamentos e outros itens do portfólio, tendo na loja física, o templo de maquiagem das consumidoras, o local ideal para o teste. Durante todo o mês de novembro, a marca amplia suas oportunidades de desconto.

São mais de 300 produtos remarcados, nas categorias de maquiagem, skincare, perfumaria, cuidados pessoais e capilares, incluindo grandes sucessos de vendas de QDB?. Na categoria de make, produtos como a Máscara Escândalo Alongamento, para cílios alongados e sem grumos; o Pó Translúcido Compacto Instamatte, para o controle de oleosidade e brilho excessivo da pele; Máscara para Sobrancelhas com Fibras, ideal para alinhar os fios e disfarçar falhas; Balm Labial Hidratação e Volume Skin.q, para o aumento de volume dos lábios; o Primer Instamatte, que possui um efeito instantâneo de matificar a pele e muitas outras opções de cuidados da cabeça aos pés.

Nas demais categorias, é possível encontrar o Gloss Labial Explosão de Framboesa e Creme Hidratante Para Mãos, ambos da linha em collab entre Quem Disse, Berenice? e 7Belo; o Gel Hidratante Facial Trivitaminico, perfeito para aqueles que desejam uma pele macia e nutrida. Esmalte QDB e Guaraná Antártica, com 4 opções de cores, para fazer composições divertidas e criativas.

Disponível até 26 de novembro, a promo conta com opções promocionais a partir de R$6,95, além de frete grátis e brindes nas compras online. Além disso, as consumidoras interessadas em vivenciar um momento de experimentação podem agendar o serviço de Menu de Make e o Rotinas Possíveis Skin.q pelo site de QDB? ou na loja física mais próxima, para garantir uma make incrível ou cuidados de skincare, revertendo 100% do valor investido, de R$139,90 e R$99,90, respectivamente, em produtos à escolha no portfólio da marca, incluindo os promocionais.

A Beauty Week acontece nas lojas físicas de todo o país, no e-commerce, com revendedoras no catálogo Eu Amo Make ou no WhatsApp oficial: 0800 744 2000.