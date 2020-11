Uma bebê de dois meses e 15 dias foi salva, na terça-feira (17), em Itabuna, por policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM) depois de engasgar com leite.

Os policiais foram acionados pela avó de Ana Laura, que apresentava muito desespero quando chegou ao posto policial do bairro.

Os primeiros socorros prestados pela guarnição ocorreram em via pública, no bairro Califórnia. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do estado.