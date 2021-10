Bebê nasce em aventura num morro de Ilhéus

A pequena Dandara foi personagem de uma verdadeira batalha para vir ao mundo, em uma casa simples, no Alto do Basílio, em Ilhéus. O Samu foi mobilizado para que a jovem mãe, Jaikelle dos Santos, de 20 anos, pudesse ter a filha na 32ª semana de gravidez.

O parto estava previsto para 20 de novembro, mas a bolsa estourou na manhã de domingo e a família teve que pedir socorro. Equipes tiveram que subir as escadarias para acessar a residência, porque nenhum veículo pode chegar até local. “Foi uma correria, uma emoção”, disse a avó Deusete dos Santos, que mora ao lado, foi chamada pelo genro e já se deparou com a neta nascendo.

Após o parto, mãe e filha foram trazidas pelo Corpo de Bombeiros numa maca até um veículo, para que o atendimento fosse concluído na Maternidade Santa Helena, no centro da cidade, onde as duas ficaram em observação. Uma operação cautelosa no chão escorregadio, pois tinha chovido no local.

Dandara tem uma irmãzinha de dois anos e, dada a aventura em que se transformou o nascimento, faz jus ao nome de guerreira escolhido para ela.