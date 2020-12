Antonio Nunes de Souza*

Estamos começando a ver as iniciativas do nosso novo prefeito, Augusto Castro, que obedecendo as promessas de campanha, está escolhendo seus secretários com o máximo de critério, tendo o cuidado de colocar pessoas qualificadas nas diversas áreas, no sentido de dar um andamento preciso, produtivo e honesto na sua gestão, obviamente que atenda às necessidades do nosso município!

Dentre as suas escolhas, temos a satisfação de nos depararmos com um grande profissional, comprovadamente competente e elogiado em todo estado, como um dos secretários mais eficientes na área de saúde!

Estou referindo-me ao Dr. Paulo Bicalho, médico que já exerceu diversas funções em nossa cidade e outros municípios, em todas elas, foi sempre elogiado em função das suas excelentes aptidões medicas e administrativas!

Tive felicidade de trabalhar junto a ele em 2004, sendo ele o secretário da Saúde de Itabuna e eu Presidente do Hospital de Base e, na mesma época, ocupei o cargo de Presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), fundação essa que é a mantenedora do HBLEM.

Vale dizer que, mesmo com a perseguição partidária do governador na época, não nos ajudando e nem fornecendo equipamentos e numerários para nossa manutenção, bravamente fizemos uma gestão qualificada, atendendo uma centena de municípios da região, com um desempenho elogiável, provando que quando se deseja e tem compromisso, podemos fazer o impossível virar possível!

Agora, tenho certeza absoluta que teremos uma assistência na área de saúde bastante eficiente, passaremos a ter uma assistência dentro dos melhores padrões, pois a secretária será entregue a um médico com as qualificações que queremos e desejamos!

Seja bem vindo Dr. Paulo Bicalho, pois, pela sua vida profissional na medicina, tranquilamente, depositamos todas as fichas em sua pessoa, na certeza que iremos ganhar!

Augusto você está chegando “ao gosto”. Conte conosco para que sua gestão seja cheia de surpresas agradáveis para o povo, pois, Itabuna merece uma boa administração depois de sofrer por muitos anos!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com