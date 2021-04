Benefício de aposentados e pensionistas do Estado será pago está semana

O pagamento dos benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas do Estado será pago antecipadamente no mês de abril. Esta é a décima terceira vez em que o Governo da Bahia antecipa a rotina, o que vem ocorrendo desde março de 2020, tendo em vista os cuidados especiais com os idosos em meio à pandemia do coronavírus na Bahia. Os proventos estarão disponíveis em conta na quinta-feira (29).

Como em meses anteriores, os proventos foram antecipados em um dia. De acordo com a tabela de pagamentos, divulgada em portaria conjunta pelas secretarias da Fazenda (Sefaz-BA) e da Administração (Saeb), a folha do funcionalismo público será paga no dia 30 de abril.

Fonte: Ascom/Saeb