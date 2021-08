Benefício de aposentados e pensionistas do Estado será pago na segunda-feira

A administração estadual vai antecipar, pela 17ª vez desde o início da pandemia de coronavírus na Bahia, o pagamento de aposentados e pensionistas do Estado. Os recursos estarão disponíveis para os cerca de 140 mil beneficiários na próxima segunda-feira (30). A última antecipação ocorreu no mês de julho, válida para o Poder Executivo Estadual.

Já a previsão de pagamento dos servidores ativos, de acordo com a portaria n° 001/2020, da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA), é para 31 de agosto, último dia útil do mês. A tabela pode ser consultada no Portal do Servidor.

Mensalmente, o governo baiano desembolsa aproximadamente R$ 1,6 bilhão com o pagamento da folha de 280 mil pessoas, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Fonte: Ascom/Saeb