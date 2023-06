Benevides Chocolates lança linha especial para o Dia dos Namorados

O amor celebrado com chocolates de origem do Sul da Bahia. Para comemorar o Dia dos Namorados e aquecer o clima de paixão, a Benevides Chocolates, dirigida pela chocolat maker Leilane Benevides, lançou uma linha de produtos com a marca da qualidade e originalidade da empresa grapiúna que já foi premiada internacionalmente em Londres e tem presença garantida no Salon du Chocolat de Paris, o maior evento do gênero no mundo.

São kits variados com o tema “Amar tem um gosto intenso de felicidade”, elaborados com a paixão pelo chocolate, que é um símbolo dessa data especial. O kit “Coração Amorzinho” oferece m coração cheio de amor e de chocolate 43% cacau ao leite com crespinhos ao leite e branco (chocolate com crocante de flocos de arroz). Já o kit “Coração Amorzão” traz um big coração com chocolate 43% cacau ao leite com crespinhos crocantes ao leite e branco.

Outras opções são as Caixa 9 Bombons e 4 Bombons, com Bombons finos, recheados com: ganache de champanhe com geleia de morango; ganache de licor Baileys; e Romeu e Julieta (ganache de chocolate branco com queijo e goiabada cremosa), o tablete “Te Amo” com Chocolate 43% cacau ao leite marmorizado com chocolate branco; e “Placa Coração” com Chocolate 43% cacau ao leite marmorizado com chocolate branco.



E para quem quer derreter corações e torna-los ainda mais apaixonados, duas novidades mais do que especiais, a Cesta Amorzão com tablete 70% cacau (chocolate premiado), tablete de chocolate branco com limão siciliano, pacote com Honey Comb (caramelo favo de mel banhado no chocolate 55% cacau), coração de chocolate ao leite, BeneCream (creme de cacau com castanha de caju) mini espumante Chandon Rosê , caixa com 9 bombons e um urso panda de pelúcia.

E tem também a Cesta Amorzinho, com tablete 43% cacau com rapadura e flor de sal (lançamento), pacote com Honey Comb (caramelo favo de mel banhado no chocolate 55% cacau), mini xícara cacau com cacauzinhos em chocolate 55% cacau sem leite, mini espumante Monte Pascoal, caixa com quatro bombons e um urso panda de pelúcia.