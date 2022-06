Benevides Chocolates participa da Naturaltech em São Paulo

A Benevides Chocolates de Itabuna estará participando da Naturaltech, maior feira de produtos naturais de toda a América Latina. A 15ª. Edição da Naturaltech acontece de 9 a 11 de junho no Pavilhão do Anhembi e reúne expositores do Brasil e do Exterior. O evento reúne o setor de produtos naturais, probióticos, integrais, fitoterápicos e tratamentos complementares. Trata-se de um mercado emergente e que cresce cerca de 4,4% ao ano e faz o Brasil ocupar o 4ª lugar no ranking de faturamento mundial.

A Chocolate maker e empresária Leilane Benevides, diretora da Benevides Chocolates, destaca que entre os objetivos da participação na Naturaltech estão lançamento da linha “Food Service” e também de novos sabores na linha de tabletes.

Entre os produtos que serão expostos e comercializados pela Benevides Chocolates na feira estarão toda a Linha Clássicos e Sensações. Entre as novidades um destaque especial para o lançamento do Chocolate Branco com Canjica Baiana com um sabor tipicamente regional unindo com maestria o gosto inigualável do chocolate branco ao milho com um leve toque de canela. Uma das grandes apostas da Benevides Chocolates para ser a sensação do evento.

Também estará exposta a linha “Food Service”, criada para atender a demanda de clientes que buscam utilizar os chocolates da Benevides em suas receitas e produtos. “São as mesmas fórmulas e o mesmo cuidado de nossa produção artesanal em quantidades que permitem todo o processo criativo do mundo, da nossa fábrica para a sua casa ou negócio”, afirma Leilane.

ORIGEM WEEK

Entre os dias 9 a 12 de junho, a Benevides Chocolates participa do Chocolat Festival – Festival Internacional do Chocolate e Cacau, que acontece no Centro de Convenções de Salvador. Uma das atrações do evento, com a presença da Benevides, é o Origem Week, um evento inovador, que terá a apresentação de produtos de origem da Bahia como chocolate, café e a exposição a Bahia Descobre a Bahia. “A participação nesses eventos fortalece o processo de consolidação da marca, a expansão dos negócios e a qualidade do chocolate produzido no Sul da Bahia, com amêndoas premium e certificação de origem” destaca Leilane Benevides.

BENEVIDES CHOCOLATES

Apaixonada por chocolates, a Benevides Chocolates Finos nasceu do sonho da empresária Leilane Benevides de conciliar seu amor pela confeitaria com o seu trabalho de bancária. Tendo nascido e crescido no sul da Bahia, o cacau sempre fez parte da sua vida, não foi diferente quando teve seu dia a dia de trabalho com clientes em grande parte pequenos produtores de cacau.

O que começou com uma especialização em cacau e chocolates para aprender mais sobre como valorizar esse tesouro da região se uniu ao seu amor e vocação pela gastronomia e pela confeitaria em especial. Em pouco tempo, os bombons que eram feitos para família, amigos e vizinhos viraram sua própria formulação de chocolate. No mesmo ano, a Benevides Chocolates não só nascia cheia de ideias e sonhos como participou de várias feiras e eventos nacionais e internacionais.

Com a produção completamente artesanal, os chocolates finos do grão à barra ou craft chocolate são uma homenagem aos tesouros que os sabores e aromas sul baianos têm para oferecer. Utilizando cacau Cabruca, com toda a sustentabilidade de cultivo agroflorestal e valorizando desde o produtor até o grão e o delicioso chocolate que se transforma em todos os nossos tabletes e bombons.Com uma nova fábrica localizada no centro de Itabuna, com visitação livre e loja de fábrica, a Chocolates Benevides segue em seu propósito de valorizar os sabores ricos da região Sul da Bahia