Benevides Páscoa lança linha de produtos especiais para a Páscoa

Páscoa e ovos de chocolate são uma combinação perfeita num período que simboliza a ressurreição de Cristo e também a confraternização entre as pessoas. Nos últimos anos, cada vez mais os consumidores estão procurando produtos de origem, com alto teor de cacau. No Sul da Bahia, empresas como a Benevides, passaram a produzir chocolates que já foram premiados nos Estados Unidos e na Europa e a cada dia conquistam novos mercados.

Para celebrar a Páscoa, a Benevides Chocolates, empresa de Itabuna no Sul da Bahia, lançou séries especiais de produtos para todos os gostos, com a marca da inovação e da qualidade, sempre valorizando características únicas de uma região celebrizada por Jorge Amado e em que o cultivo de cacau está associado à conservação ambiental.

Entre lançamentos especiais para a Páscoas estão Caipirinha chocolate branco com 35% cacau, com ganache de caipirinha produzido com cachaça de primeira qualidade; BeneCream ao leite vegetal, chocolate 43% cacau ao leite de coco, recheado com creme de cacau e castanha de caju; Malbec Origem Bahia, união de duas paixões nacionais, o chocolate e vinho,o premiado chocolate 43% cacau ao leite com ganache de vinho Malbec, produzido com uvas baianas em vinícola familiar da Chapada Diamantina, gerando uma harmonização surpreendente

Outras opções são as linhas Clássico, com os sabores da Benevides na versão ovos de Páscoa; Sabores do Brasil, ovos com sabores legitimamente brasileiros; Canjica Baiana, que faz parte do catálogo de tabletes e é premiado internacionalmente com duas medalhas de prata, em Londres e nos Estados Unidos, em agora em forma de ovo de Páscoa, com todo o sabor dessa iguaria típica.

Também tem lançamento na Páscoa, a linha Jabuticaba. Em 2023 a jabuticaba, que é um fruto de origem brasileira, foi eleita a segunda melhor fruta do mundo.

LINHA INFANTIL

A Chocolates Benevides oferece uma linha infantil bastante criativa com ovinhos ao leite com dragèe chocolate 43% cacau ao leite com dragèe; ovinhos baby disponível nas intensidades 43% cacau ao leite ou 55% cacau (sem leite); Maleta 4 ovinhos, 4 ovinhos baby em chocolate 43% cacau ao leite; ChocoArt, sabor e a diversão juntos no mesmo kit com 3 ovos 20g em chocolate 43% cacau ao leite e 3 ovos de brinquedo para soltar a criatividade pintando, acompanhado de pincel e tinta

Ainda para a garotada, tem a linha Dona Capi, que é a mascote da empresa, uma capivara curiosa e que ama falar sem segredos sobre cacau e chocolate de verdade, um kit educativo e cheio de curiosidades.

Para quem aprecia variedades, uma ótima opção é Bean to Bar com 28 tabletes. A Associação Bean to Bar Brasil fez uma curadoria entre as marcas associadas do Brasil inteiro e este é o resultado, uma caixa contendo 28 tabletinhos de chocolates, cada um de uma marca diferente e com sabores que não se repetem. A Benevides Chocolates participa com o premiado “43% cacau ao leite com rapadura e Flor de Sal”. Uma caixa especial e estritamente limitada.

KITS PARA EMPRESAS E PRODUCAO AO VIVO

A Benevides também oferece cestas de ovos de Páscoa personalizadas e cestas corporativas, com a versão premiada com medalha de bronze no International Chocolate Awards dos Estados Unidos. embaladas com fita de cetim e marca da empresa.

Uma novidade que se torna uma experiência única é a produção de ovos de Páscoa ao vivo Durante a semana da Páscoa, de 25 a 30 de março, a empresa produzirá Ovos de Páscoa recheados na hora, exclusivamente na loja de fábrica. O cliente e escolhe a intensidade da casca e o recheio e o produto é feito na hora.

A chocolatemaker Leilane Benevides, diretora da empresa, destaca que “produzimos essas linhas especiais de Páscoa com muito carinho, criatividade e o prazer de fazer chocolates capazes de agradar não apenas os paladares mais exigentes, mas que trazem em si a história da nossa região, proporcionando uma experiência inesquecível ao consumidor”.

Contatos

Contatos: (73) 99855-6420

email: [email protected]

www.chocolatesbenevides.com.br

Fábrica e loja: avenida Juca Leão, 65 1o. andar, Centro-Itabuna (próximo ao Terminal Rodoviário)