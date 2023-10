Berço de Jorge Amado, Ferradas abre contagem regressiva para 209 anos

A vila de Ferradas, onde nasceu o célebre escritor Jorge Amado, é um recanto de paz em meio à vida guiada pela fita modernidade, em Itabuna.

O lugarejo, onde vivem famílias tradicionais e apaixonadas pela terra, completou 208 anos no último dia 18 de outubro.

Para celebrar a data, o servidor público e ativista cultural Zem Costa, junto com a jornalista Celina Santos, organizaram um sarau.

A festa, aberta com uma missa na igreja de Nossa Senhora da Conceição, seguiu com a apresentação de uma fanfarra.

Em seguida, o ator Lucas Oliveira (do grupo Vozes) trouxe poesia (versos de José Delmo) e contou uma estória (Itan) escrito pelo professor Ruy Póvoas.

Homenagens e sorrisos

A comemoração continuou com uma série de homenagens a homens e mulheres, de variadas idades e profissões, que contribuíram e contribuem com a felicidade que é morar em Ferradas.

Entre os laureados, os ex-prefeitos Capitão Azevedo e Geraldo Simões, os empresários Rafael Moreira e Regina Lúcia Costa.

O evento contou com o apoio de comerciantes da região, jornal Diário Bahia/revista Bellas, deputado estadual Fabrício Pancadinha, entre outros.

Para completar a noite festiva, o som do cantor Carlos Santana, presença constante nos eventos realizados no local.

“Uma noite de abraço, respeito, sorriso e, sobretudo, união; já começou a contagem regressiva para os 209 anos da nossa Ferradas”, afirmam os organizadores daquele aniversário.