Bicharada faz live por abrigo a animais em Itabuna

Quem aprecia os animaizinhos de estimação sabe a importância do acolhimento a eles. Há seis anos, a turma da ONG Bicharada cuida de 435 cães e gatos e depende do apoio da comunidade. Por isso, uma live solidária convida o itabunense a abraçar a causa. Será domingo (11) no Espaço Rosentino Buffet, no bairro São Judas, com transmissão pelo YouTube, a partir das 15 horas, e participação de artistas locais.

A vice-presidente da ONG, Giovanna Duarte, conta que a expectativa com a transmissão ao vivo é conseguir ração, material de limpeza, além de cimento, encanamento, tinta, entre outros itens para construção de fácil transporte. São para a futura sede da entidade. Afinal, o imóvel alugado onde funciona precisará ser desocupado. “O dono do espaço já pediu desapropriação na justiça, pois quer voltar a residir no imóvel”, explica.

“A ONG tem seis anos, mas registrada, com tudo formalizado, tem três. Resgatamos animais de rua, oferecemos tratamento médico, abrigo e disponibilizamos pra adoção. Porém, com a pandemia, a quantidade de animais nas ruas e em situação de risco aumentou demais e por isso chegamos a essa superlotação. Nossa capacidade é apenas de 350 animais”, relata Giovanna.

Ela e a presidente Marcela Ferreira compõem uma equipe de seis voluntários dedicados ao cuidado com os bichinhos que vivem na entidade. Desde o início, calculam, mais de mil já passaram pelo local. Este ano, foram 170 doados, entre filhotes e idosos.