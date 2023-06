Biodiversidade da Bahia se destaca em evento na capital paulista

A biodiversidade da Bahia está em destaque na maior feira de produtos naturais da América Latina, a Naturaltech, e a agricultura familiar tem sido a grande protagonista desse sucesso. Com produtos de alta qualidade, as cooperativas baianas estão encantando os visitantes do evento e projetando levar os sabores baianos únicos para todo o Brasil.

Em busca de uma alimentação saudável e consciente, o público encontra na diversidade e inovação dos agricultores familiares a oportunidade de experimentar os tesouros das terras baianas nesse evento, que segue até sábado (17), na capital paulista. O estande Agricultura Familiar da Bahia está localizado na rua 8/9/G/H.

A Cooperativa Mista De Produção e Comercialização Camponesa da Bahia (CPC – Bahia) está participando pela primeira vez do evento com seu destaque, o Café do Campesinato Brasil. Um café Arábica, de aroma marcante, sabor prolongado e corpo equilibrado, produzido por camponeses e camponesas do Planalto da Conquista, município de Barra do Choça, Sudoeste baiano.

A presidente da CPC, Francisca Silva, enfatiza que a cooperativa está levando para São Paulo uma proposta sustentável que visa garantir que as pessoas tenham o direito de se alimentar corretamente. “Além de fechar negócios, queremos que os consumidores, visitantes e população percebam o esforço que cada cooperativa aqui presente faz para oferecer alimentos verdadeiros, agroecológicos e de alta qualidade. As pessoas precisam criar o hábito de se alimentar bem, e isso significa consumir os produtos da agricultura familiar.”

A Cooperativa Regional de Agricultores Familiares e Extrativistas da Economia Popular e Solidária (Coopersabor), representada pelo presidente, Charles Conceição, também está entusiasmado com o evento. Eles apresentam produtos derivados do licuri como biscoitos, balas, licuri torrado, cerveja, licuri in natura e azeite, que são o grande diferencial da região do Semiárido baiano. “O licuri é um fruto de uma palmeira específica do Semiárido da Bahia, rico em nutrientes e capaz de diversificar a produção de alimentos. É um tesouro do sertão e uma preciosidade para a biodiversidade”.

Com tantas opções de produtos atraentes e de alta qualidade, os visitantes da Naturaltech têm a oportunidade de levar um pedacinho da Bahia para suas casas. A diversidade de sabores e a riqueza da biodiversidade baiana estão ao alcance de todos, promovendo não apenas uma alimentação saudável, mas também a valorização da agricultura familiar e a preservação do meio ambiente.

Ícaro Carvalho, visitante do evento e membro de uma ONG, ressalta a importância de conectar a preservação ambiental com o consumidor final e as empresas. Ele destaca que essa estratégia beneficia tanto as comunidades que vivem em seus territórios, os povos tradicionais e originários, quanto o meio ambiente. “Os produtos da sociobiodiveridade são uma maneira de promover a sustentabilidade e estabelecer uma ligação direta entre o mercado e a conservação ambiental”.

O Estande Agricultura Familiar da Bahia conta com produtos derivados do caju, cacau, umbu, licuri, mandioca, mel, milho, palmito, abacaxi e tem muito mais. Quem está em São Paulo, vale a pena conferir e levar a Bahia para casa, conhecendo e saboreando os produtos ofertados pela agricultura familiar baiana na Naturaltech.

As cooperativas participantes da Naturaltech são apoiadas pelo Governo do Estado, por meio dos projetos Bahia Produtiva e Pró-Semiárido, executados pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial e do Fida, respectivamente.

Fotos: André Frutuôso/CAR-GOVBA