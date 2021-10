Biofábrica comemora 22 anos com mais de 1 milhão de mudas distribuídas em 2021

A Biofábrica da Bahia está comemorando 22 anos de fundação nesta quarta-feira, 20 de outubro. A data torna-se ainda mais simbólica com o novo marco do instituto: mais de um milhão de mudas distribuídas para agricultores familiares baianos nesses dez meses de 2021.

De acordo com o diretor-presidente da Biofábrica, Jackson Moreira, a meta foi estipulada no início do ano. “Essa era a nossa meta desde janeiro, porque entendemos que a Biofábrica faz aniversário, mas quem deve ser presenteada é a agricultura familiar do nosso estado, que está a cada dia mais fortalecida e independente com as ações desenvolvidas junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), liderada pelo deputado federal licenciado Josias Gomes”.

O secretário Josias Gomes destaca que a Biofábrica contribui para a economia baiana. “A Biofábrica tem sido, para nós, um sucesso de contribuição para que a gente distribua e amplie a produção de mudas qualificadas tecnicamente, com alta produtividade agrícola, o que tem garantido aos agricultores familiares, sobretudo no caso do cacau e da mandioca, mudas muito eficientes, capazes de prover de condições financeiras os agricultores familiares. Então, nós temos muito orgulho de dizer hoje que a Biofábrica, ao produzir e entregar-lhes mais de um milhão de mudas nesses dez meses, faz isso com uma competência que é um sucesso, tanto agronômico, quanto do ponto de vista econômico, já que estamos, assim, ajudando aos agricultores familiares a terem uma renda média acima da que eles tinham antes da existência da Biofábrica”.

“Estamos sendo beneficiados pelo governo do estado com 150 mil mudas. Estamos plantando, agregando valor ao nosso produto e tirando a fome, que esse é o trabalho do governo do estado, junto com a Biofábrica, que é o nosso parceiro maior”, relata o agricultor João Batista Júnior, da Cooperativa Agrícola de Pau Brasil, no Litoral Sul da Bahia.

Jackson Moreira ainda destaca a atuação dos envolvidos nessa realização. “Da nossa equipe à equipe do governo do estado, estão todos de parabéns pela conquista. Diante de todos os desafios, especialmente o da Covid-19, conseguimos alcançar nossos objetivos de forma responsável e levar mudas de procedência e alta tecnologia para cada família agricultora contemplada pelo programa de distribuição da SDR. O resultado mostra que estamos no caminho certo”