Biofábrica da Bahia e Togo, país africano, a caminho da cooperação técnica

O Diretor-Presidente do Instituto Biofábrica da Bahia, Valdemir José, participou de reunião na Embaixada do Togo, em Brasília, com o Encarregado de Negócios Ninsao Oubonfo Lantame, da Embaixada do Togo no Brasil, na última terça-feira. A reunião, que contou ainda com a participação da ex-ministra e chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, oportunizou a apresentação da tecnologia desenvolvida pela Biofábrica na produção de mudas de plantas de cacau clonado em larga escala.

Na oportunidade, aconteceu também uma reunião técnica com a CAMPO Cia de Promoção Agrícola, visando a cooperação técnica para o avanço na difusão de tecnologias em países Africanos, reforçando o compromisso do Governo Federal no fortalecimento da cooperação com países africanos durante o II Diálogo Brasil-África.

A Bahia, que já estabelece relações comerciais com o Togo exportando óleo diesel, cana-de-açúcar, beterraba e couro, caminha agora para a cooperação técnica através da difusão das tecnologias realizadas pela Biofábrica. A ação tem como missão principal colaborar com a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável do país africano “O Brasil e Bahia tem muito a contribuir com a agricultura familiar, colaborando com a produção de alimentos e o combate à fome. Nós capacitamos recentemente, aqui na nossa sede em Ilhéus, 50 angolanos, e agora estamos a caminho da capacitação com o Togo, o que nos deixa orgulhosos em sabermos que o que fazemos aqui é de grande valia não somente para nós, mas para todo o mundo”, explicou Valdemir José.