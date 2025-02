Biofábrica da Bahia recebe novo Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Itabuna

Estiveram reunidos na última semana o Diretor Presidente da Biofábrica da Bahia, Valdemir José, e parte da direção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itabuna. Joao Carlos Oliveira da Silva, Secretário recém-empossado, Marcelo Lisboa Almeida, Diretor de Agricultura, e Pablo Alves, Assessor Especial, tinham como principal pauta aumentar e diversificar a produção local.

“É muito bom saber, na prática, quão importante é a Biofábrica da Bahia para a agricultura e agricultura familiar do nosso estado, com uma vasta diversidade de mudas que impulsionam o desenvolvimento”, comentou Valdemir. “A prefeitura faz a parceria conosco, através do Governo do Estado, e faz a doação das mudas aos agricultores familiares. Eles plantam, colhem e vendem. É um ciclo pujante que sustenta centenas de famílias e proporciona alimentos de qualidade na mesa de todos”, acrescentou.

Além disso, a pauta avançou também sobre a implantação de áreas verdes nas escolas municipais, já que a Biofábrica da Bahia possui inúmeras espécies de mudas florestais, utilizadas para reflorestamento e composição de ambientes, como instituições, avenidas etc.

João Carlos Oliveira, Valdemir José, Marcelo Lisboa e Paulo Alves

