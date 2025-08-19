Biosanear testa novo sistema para melhorar coleta de resíduos em Itabuna


Resíduos sejam colocados para coleta a partir da terça-feira, respeitando o novo calendário

A Biosanear, empresa responsável pela coleta de resíduos em Itabuna, está realizando um ajuste operacional em fase de testes, com o objetivo de aumentar a eficiência do serviço. Nesta etapa, que afeta menos de 5% da cidade, e já apresenta bons resultados preliminares, a coleta passou a ocorrer entre terça-feira e sábado, com pausa apenas na segunda-feira, mantendo o mesmo efetivo de colaboradores e estrutura de equipamentos.

A Biosanear solicita aos moradores das ruas incluídas neste ajuste, que os resíduos sejam colocados para coleta a partir da terça-feira, respeitando o novo calendário. De acordo com a empresa, trata-se de uma mudança pequena, mas que representa um passo importante para a melhoria da eficiência do serviço.

O novo sistema busca oferecer maior previsibilidade nos horários de coleta, reduzir a sobrecarga em determinados dias e garantir uma distribuição mais equilibrada e linear das operações ao longo da semana.

Em cidades de médio e grande porte, a coleta alternada é uma prática comum, que contribui tanto para a logística operacional quanto para o cuidado que os moradores passam a ter com o correto acondicionamento e descarte dos resíduos.




