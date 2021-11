Black Friday do Shopping Jequitibá vai até domingo; descontos até 70 por cento

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, participa do Black Friday, uma megaliquidação nacional que antecede as festas de Natal e Ano Novo e oferece descontos de até 70 por cento em milhares de produtos. Na sexta-feira (26), para permitir maior comodidade e evitar aglomerações, as lojas abrem das 8 às 23 horas. A promoção será estendida até domingo, nos horários normais do estabelecimento, recebendo clientes de todo o sul da Bahia com todo conforto e segurança.

A superintendente do Shopping Jequitibá, Vera Guimarães, afirma que “a expectativa para o Black Friday é muito grande por parte dos lojistas, já que com o avanço da vacinação, a movimentação vem crescendo e o shopping tem recebido novos empreendimentos que aumentam seu mix de produtos e de serviços, lazer e entretenimento”.

Mais informações sobre o Black Friday e a relação de lojas participantes estão disponíveis nas redes sociais do Jequitibá.

Protocolos de segurança

As medidas adotadas pelo Shopping Jequitibá para a prevenção da Covid-19 visam garantir a segurança dos clientes, parceiros e colaboradores, atendendo às normas determinadas pela Organização Mundial de Saúde. Entre os protocolos adotados estão a medição digital de temperatura corporal nas duas entradas, uso obrigatório de máscaras por parte de clientes, lojistas e funcionários, sinalização para o distanciamento social, instalação de totens e dispensers com álcool gel 70 por cento em pontos de fácil alcance e ampliação dos procedimentos de desinfecção de superfícies frequentemente tocadas pelas mãos.